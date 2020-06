Incidente stradale al Poetto: moto finisce contro palo dell'illuminazione

A seguito dello schianto si è sviluppato un principio d'incendio: ferito il conducente

Di: Redazione Sardegna Live

In seguito a una richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa del 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari è intervenuta intorno alle 21:20 in viale Lungomare del Golfo, presso il Poettodi Cagliari. Si era infatti verificato in quel tratto di strada un incidente stradale. Per cause ancora da accertare una moto ha perso il controllo ed è andata a finire su un palo dell'illuminazione pubblica. A seguito dello schianto si è sviluppato un principio d'incendio con perdita di carburante e olio.

Il conducente è rimasto ferito. Soccorso dagli operatori sanitari inviati dal servizio di emergenza del 118 è stato trasportato in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi.

I Vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme che si sono sviluppate dal motore del mezzo e alla messa in sicurezza del motoveicolo e della sede stradale. Sul posto è intervenuta anche la Radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena per gli accertamenti e i rilievi di legge.