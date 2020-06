Peste suina. I consiglieri regionali del Pd: "Adesso stop alle restrizioni"

"Se confermato quanto riferito dall'Udp il quadro sarebbe confortante: basta embargo di carni e salumi"

Di: Redazione Sardegna Live

“Si apprende dalla stampa che la peste suina africana in Sardegna sarebbe stata sconfitta e che, per tale ragione, il Presidente della CIA Sardegna avrebbe chiesto al Presidente della Regione Sardegna e ai Ministri della Salute e dell’Agricoltura di attivare un tavolo di confronto con la competente Commissione Europea al fine di disporre la cessazione delle restrizioni nella movimentazione delle carni suine sarde e dei loro prodotti trasformati. Se questi dati corrispondono al vero, non possiamo che sostenere questa richiesta e chiediamo che quanto prima cessi l’embargo a cui siamo stati costretti a causa della PSA”. I Consiglieri regionali del Partito Democratico hanno presentato una interrogazione, con primo firmatario Salvatore Corrias, con la quale chiedono conferma dei dati e sollecitano la Giunta regionale ad attivare tutte le interlocuzioni istituzionali e avviare le azioni idonee per porre fine alle restrizioni attualmente imposte.

“Dai dati resi noti dall’Unità di Progetto - prosegue il comunicato diffuso dal Pd -, parrebbe che non sia stato rilevato alcun focolaio negli allevamenti domestici a partire da metà settembre 2018 e che non sia stato registrato alcun caso di malattia in corso riscontrata nei cinghiali da aprile 2019: se ciò corrispondesse alla situazione di fatto, si delineerebbe un quadro epidemiologico abbastanza confortante per la Sardegna per cui appare evidente come non sussisterebbero più le ragioni per proseguire con l'embargo delle carni suine e dei salumi ma, anzi, sarebbe ormai giunto il momento di riattivare la commercializzazione dei prodotti sardi sia sul mercato nazionale che su quello internazionale".

"La fine delle restrizioni consentirebbe alla Sardegna di sanare in parte la perdita che matura dall’ingresso nell’Isola di carni e insaccati di provenienza esterna, a fronte della circolazione solo regionale dei prodotti sardi. Abbiamo chiesto, altresì, che si provveda nel minor tempo possibile alla sostituzione dei due componenti dell’Unità di Progetto che hanno rinunciato al proprio incarico”.