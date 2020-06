Calci e pugni a una badante: poi tentano di strangolarla, arrestati

Vittima della violenza di due nigeriani una donna di Nuoro

Di: Redazione Sardegna Live, foto Wikipedia

Due coniugi nigeriani sono stati arrestati a Olbia con l'accusa di aver tentato di uccidere una badante di 40 anni strangolandola.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia hanno arrestato in flagranza di reato, nella tarda mattinata di ieri, i due presunti aggressori. Disoccupati e incensurati, i due avrebbero aggredito per futili motivi una badante nuorese, colpendola con pugni, calci e con un bastone in legno, cercando poi di strangolarla.

I due si sarebbero fermati solo grazie all'intervento del proprietario dell’immobile e di un suo amico. Un intervento provvidenziale per la vittima che aveva già perso i sensi rischiando di morire. I militari, una volta sul posto, hanno ammanettato i due malintenzionati che sono stati trasportati in carcere di Bancali.

Sul posto anche il 118, che ha trasportato la donna al Pronto Soccorso, dove i medici hanno riscontrato varie contusioni al capo con evidenti segni di strangolamento e contusioni multiple. La prognosi è di una decina di giorni.