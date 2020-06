Strade al buio? Arrivano i lampioni e anche l’asfalto. Paola Secci: “Un po di pazienza ma ne varrà la pena”

Una serie di interventi importanti per viabilità e sicurezza: a breve arriva la luce anche sull’ultimo tratto della Provinciale 8 Sestu - Elmas

Di: Alessandro Congia

Asfalto, dove originariamente il bitume aveva ormai perso totalmente “vigore” per una serie di interventi stradali e di posa di fibra e rete gas, poi illuminazione a led (con il posizionamento ex novo di lampioni stradali laddove mancavano da sempre) e sostituzione delle lampade vecchie e usurate (che consumavano moto di più) con quelle a risparmio energetico, luce bianca.

Sul tavolo della Giunta Comunale guidata dalla sindaca Paola Secci, in sinergia con gli assessori Massimiliano Bullita (vice sindaco e tra le deleghe anche Viabilità, Traffico, Energia), e Lia Sechi, (delega ai Lavori Pubblic), ci sono tutta una serie di interventi di maquillage che interessano il centro abitato: primo fra tutti, l’installazione dei pali – punti luce sul pezzo della Provinciale 8 Sestu – Elmas che dalla rotonda conduce all’ingresso di Sestu, nei pressi di “Wadel Calzature”.

La Giunta ha infatti provveduto a completare quel tratto di arteria pericolosamente al buio da sempre, che elimineranno finalmente i rischi di incidenti per migliaia di automobilisti. “Proseguono i rifacimenti stradali, dopo la prima batteria di asfalti, che aveva visto gli scorsi anni il rifacimento completo del manto di usura di più di venti viabilità, quest'anno – afferma Paola Secci - stiamo intervenendo su altre vie. Prima però abbiamo aspettato che le ditte private, terminassero i loro lavori della rete del gas e della fibra a banda ultralarga in modo da avere anche i sottoservizi già impostati. In alcune viabilità abbiamo anche atteso l'installazione della nuova rete di illuminazione pubblica come in via Dettori. Ci vuole un po' di pazienza con tutti questi cantieri in giro per il paese, ma ne vale la pena per essere sempre di più un paese efficiente e moderno. Il risultato finale, che potete già vedere in via Dettori, via Costantino Imperatore, via Fratelli Cervi, via Regina Elena, via Gramsci e tante altre – conclude la sindaca - vale un po' di tolleranza per i lavori che dopo il lockdown hanno ripreso il loro pieno ritmo”.