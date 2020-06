Lavori sulla 195, riparte il cantiere del terzo lotto. Carla Medau: “Interventi completati entro agosto”

Sopralluogo tra ruspe e operai che lavorano a pieno ritmo della sindaca di Pula

Di: Alessandro Congia

Ripartono i lavori sulla ss. 195, quelli del terzo lotto. L’annuncio è dato dalla sindaca di Pula Carla Medau, questa mattina impegnata in un sopralluogo per vedere lo stato delle opere: “I lavori, ad opera dell'Impresa Andreoli – scrive Medau - sono ripresi qualche settimana fa e ci fanno ben sperare dopo questi due difficili anni di fermo. Con i Responsabili dell'Impresa aggiudicataria, dei Tecnici Anas e della Direzione lavori, abbiamo visionato alcuni punti e constatato che i lavori stanno procedendo speditamente, anche quelli che potrebbero rappresentare qualche criticità. Sono stati due anni di grandi sacrifici soprattutto per i cittadini residenti in quel tratto di strada, adesso possiamo esprimere un cauto ottimismo, ritenendo che i lavori possano essere completati entro il mese di agosto 2020. Sicuramente – conclude la sindaca di Pula Carla Medau - si tratta di un ulteriore passo avanti verso la conquista di una mobilità più sicura per tutti e con una possibilità di accesso al nostro territorio di gran lunga migliorata”.