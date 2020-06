Cagliari. Gli infermieri scendono in piazza il 15 giugno per rivendicare i propri diritti

"Dopo aver celebrato gli infermieri come eroi, la Politica ha immediatamente riniziato a fare orecchie da mercante"

Di: Redazione Sardegna Live

Anche a Cagliari, contemporaneamente ad altre centinaia di città italiane, gli Infermieri scenderanno in piazza per un Flash Mob di protesta e per rivendicare i propri diritti.

L'emergenza Covid ha messo in luce il ruolo fondamentale di questa professione come pilastro della Sanità Nazionale e Regionale, “ma nonostante questo le istituzioni, dopo aver celebrato gli infermieri come eroi, hanno immediatamente riniziato a fare orecchie da mercante alle istanze della categoria”, lamentano.

“Gli infermieri – spiegano - portano avanti da anni alcune richieste rimaste totalmente disattese nonostante le promesse: Uscita dal Comparto Sanità e stipula del primo contratto esclusivo per l'Infermiere. Il quale deve comprendere un adeguamento dei salari e delle indennità alla media europea e a alle responsabilità acquisite negli anni dalla professione e non ultimo il superamento del vincolo di esclusività cosi come previsto per le altre professioni intellettuali; Riconoscimento delle competenze specialistiche, valorizzazione dei percorsi di studi post laurea intrapresi con conseguente lotta al demansionamento, come già avviene in molti Paesi dell'Europa; Adeguamento delle dotazioni organiche ormai obsolete, come indicato da numerosi studi internazionali, attraverso lo scorrimento delle graduatorie, l'abbattimento del precariato e l'apertura delle mobilità tra regioni.

“Crediamo che questo sia il giusto premio, non per l'emergenza Coronavirus, ma per la professionalità che mettiamo in campo ogni giorno. Il virus è stato solo una conferma della nostra abnegazione. Noi ci siamo sempre stati. Ora però siamo snervati dai riconoscimenti di circostanza, dalle parole antonimiche che un giorno ci corteggiano e quello dopo ci disprezzano. Adesso vogliamo coerenza dalle Istituzioni. Adesso vogliamo che si tramutino in concretezza. Per noi e per tutti i cittadini che usufruiscono del SSN. Siamo stanchi e decisi ad alzare il livello della lotta per il riconoscimento dei nostri diritti”.

Quindi appuntamento per tutti gli infermieri e i cittadini che vogliono sostenerci il 15 Giugno alle ore 10 sotto il palazzo del Consiglio Regionale.

Per info flashmobinfermierisardi@gmail.com o sul gruppo facebook "Flash Mob nazionale infermieri - Gruppo Sardegna".