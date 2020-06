Mara Venier: “Voglio venire in Sardegna, cosa devo fare?”, Solinas: “E’ semplicissimo”

La conduttrice: “Mi sembra un’iniziativa veramente di buon senso perché dobbiamo stare tutti tranquilli”

Di: Redazione Sardegna Live

Ospite di Mara Venier, a Domenica In, il Presidente della Regione Sardegna ha parlato del modello da compilare per chi arriva in Sardegna e dei voucher per chi effettuerà il test sierologico.

