Non si fermano all'alt degli agenti della Municipale, folle fuga a bordo di una moto: denunciati

L'episodio è avvenuto in serata, bloccati due giovani

Di: Alessandro Congia

Si è concluso con la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e con una serie di verbali per guida senza patente, veicolo non assicurato e guida pericolosa, il movimentato inseguimento di una moto con due giovani cagliaritani residenti nel quartiere di San Michele.



Verso le 18:00 a bordo di una Honda SH 150, non si fermavano all'alt imposto dalla Polizia Municipale per un controllo nella via del Mercato Vecchio a Cagliari. Da lì è iniziato un inseguimento a folle velocità per le vie dei quartieri di Marina e Stampace. I due venivano rivolte affiancatie invitati a fermarsi ma proseguivano la fuga, tra lo spavento dei passanti.



Per fortuna e per la cautela degli agenti inseguitori che non hanno esasperato l'inseguimento non ci sono stati danni a persone e non ha coinvolto altri veicoli. All'insegnamento si sono unite altre due pattuglie della Municipale ed una dei Carabinieri. La moto proseguiva la sua fuga entrando pericolosamente nell'area pedonale del Corso Vittorio Emanuele in quel momento particolarmente affollato di persone e specialmente di bambini. Dopo alcune centinaia di metri i due venivano bloccati dagli inseguitori nella via Palomba.



Il conducente è risultato senza patente e il veicolo non assicurato. I due sono stati condotti presso gli uffici della Polizia Locale per essere identificati. Z. F. di 22 anni e S.D. di 24, verranno denunciati denunciati a piede libero all'Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a Pubblico ufficiale. Oltre ai verbali per le violazioni al codice della strada, il veicolo è stato sequestrato.