E’ arrivato Luigi, il drone in grado di sanificare le spiagge dal Covid-19: test anche al Poetto e ad Alghero

L’idea sperimentata già nella Penisola, sbarca in terra sarda con Roberto Facchini Hernandez, in particolare su Cagliari – Poetto e Alghero

Di: Alessandro Congia

“Dovevamo testare il drone Luigi per la prima volta su un litorale. E ci voleva una spiaggia. Si, non una spiaggia qualunque, ci voleva una spiaggia unica, con un mare unico al mondo. Questa spiaggia ce l’ha prestata addirittura la Regione Sardegna, una location da favola per questo primo volo anti-Covid. Ed ecco quindi Luigi pronto per sanificare niente meno che la spiaggia del Poetto a Cagliari. Grazie all’assessore per il turismo della Sardegna. E grazie alla natura di questa magica Regione”.

E l’entusiasmo del Prof. Roberto Facchini Hernandez, CEO e Responsabile Ricerca & Sviluppo di Infinity Biotech Spa è tangibile, soprattutto perché in Sardegna, sul litorale del Poetto e anche ad Alghero, partono i primi test dell’apparecchio volante in grado di sanificare, ad esempio, in 10 minuti di orologio, circa 16mila metri quadri di spiaggia-arenile, con annesse le strutture come chioschi o stabilimenti.

Sanificare e rendere sicuri e protetti da eventuali tracce del virus aree, città, strade ed ora anche spiagge e località turistiche? Sì, la nuova frontiera dell’innovazione tecnologica vola alto per la disinfezione degli ambienti.

“Tutto parte dall’acqua – spiega Facchini (in una recente intervista su Piacenza24) – all’acqua viene aggiunto perossido di idrogeno, poi con un potenziamento a frequenze vibrazionali si ottiene uno dei più potenti disinfettanti esistenti oggi sul mercato. Il tutto certificato a livello internazionale e rispondente alle norme UE così come di tantissimi altri Paesi nel mondo”.