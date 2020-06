Canile Europa. Truffe milionarie ai danni dei comuni, animali morti a causa dei farmaci

Choc a Olbia dopo l'indagine della Guardia di finanza: tre indagati

Di: Redazione Sardegna Live

Avrebbero truffato una trentina di Comuni sardi, maltrattando e uccidendo i cani, e percependo indebitamente contributi pubblici oltre a commettere una serie di reati fiscali. Le ipotesi di reato emergono al termine dell'indagine condotta dal pm Nadia La Femina nei confronti del canile Europa di Olbia. Tre gli indagati.

Sul campo gli uomini della Guardia di Finanza di Olbia, che oggi hanno eseguito le misure disposte dal gip di Tempio. A un veterinario è stata notificata la misura che gli impedirà di esercitare la professione per un anno. I militari hanno sequestrato beni per oltre un milione di euro.

Il canile era già stato posto sotto sequestro lo scorso anno. Dalle indagini sarebbe emerso che in alcuni casi i cani sarebbero morti in seguito alla somministrazione di farmaci. Gli animali presenti nel canile sono stati affidati ad altre strutture per essere curati.