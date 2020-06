Nuoro. Celebrazione del 206esimo anno di fondazione dell’Arma dei carabinieri

Impegno rinnovato nel clima di paura del Covid-19

Di: Redazione Sardegna Live

Ricorre oggi il 206esimo anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri. Questa mattina, nella caserma “Antonio Fois” di Nuoro, sede del Comando Provinciale, lo svolgimento di una celebrazione molto sobria, a causa dell’attuale periodo di emergenza epidemiologica.

Alle ore 10.30 il comandante provinciale, colonnello Franco Di Pietro, ha accolto il prefetto di Nuoro, Anna AIDA Bruzzese, per celebrare l’evento in forma simbolica, con la sola deposizione di una corona di alloro in memoria dei Caduti.

È questa l’occasione per ringraziare l’operato di tutti i carabinieri che ogni giorno si impegnano nel proprio lavoro a tutela della libertà, della giustizia e della sicurezza pubblica, profondendo il massimo sforzo nella lotta a qualsiasi forma di illegalità e di criminalità.

Un pensiero particolare è stato rivolto alle vittime della pandemia e a coloro che stanno soffrendo a causa della malattia nonché a tutti i loro familiari. Anche tra i militari dell’Arma e dei loro congiunti il contagio ha portato lutti e sofferenze.

Diverse sono state le operazioni condotte sul fronte del contrasto alla criminalità, che non solo hanno avuto grande risalto sugli organi di informazione ma hanno soprattutto restituito serenità a comunità impaurite, assicurando alla Giustizia gli autori di crimini anche efferati. Dal 1° giugno 2019 al 31 maggio 2020 l’intero comando provinciale ha svolto oltre 54.922 servizi esterni, controllato 179.455 soggetti rispetto ai 136.551 dello stesso periodo precedente, con una media giornaliera di circa 160 servizi giornalieri.

Questi dati sottolineano un quadro di efficienza del sistema sicurezza nella nostra provincia e indicano che la strada intrapresa tutti insieme, dalle forze di polizia e dall’autorità giudiziaria, è quella giusta. Un sistema in cui l’Arma contribuisce in maniera significativa a garantire la sicurezza e l’ordinata convivenza civile in questa provincia, con un impegno di grande responsabilità nella considerazione, tra l’altro, che negli ultimi 12 mesi ha proceduto su 4.926 delitti che rappresentano quasi il 90% di tutti quelli commessi in provincia, dei quali 1.663 quelli scoperti.

Anche nell’attuale difficile momento per la collettività nuorese, gli uomini e le donne del comando provinciale dei carabinieri di Nuoro hanno continuato ad assicurare la propria presenza sulle strade, fornendo soccorso e assistenza alla popolazione che sta vivendo una situazione eccezionale.

Le telefonate al 112 sono state numerosissime per segnalare situazioni particolari, per un consiglio, per sfogare il disagio, ma anche di gratitudine per i numerosi interventi nel nuorese, che hanno visto i carabinieri impegnati anche per urgenti consegne a domicilio di farmaci oncologici e salva-vita considerato il divieto di spostamenti dovuti all’emergenza epidemiologica in atto, nonché la consegna di vivande offerte da benefattori a persone bisognose, di tablet, personal computer e libri scolastici agli studenti che ne erano sprovvisti per consentirgli di seguire le lezioni a distanza. Inoltre, per evitare gli spostamenti fisici dei soggetti particolarmente a rischio quali gli ultrasettantacinquenni, a seguito della convenzione sottoscritta tra Poste Italiane e l’Arma dei carabinieri, sono state consegnate a domicilio le pensioni, così come apparecchi acustici e ausili medici necessari alle incombenze di tutti i giorni, per alcuni cittadini con difficoltà a deambulare.

Il comando dei carabinieri di Nuoro ha stilato un elenco nel quale ha riportato le operazioni di maggior rilievo svolte nell’ultimo anno.

- 29 giugno 2019 Tortolì: Denuncia in stato di libertà di 14 turisti di nazionalità Francese per i reati in concorso fra di loro di percosse, furto aggravato e danneggiamento nella struttura turistica in Arbatax;

- 6 luglio 2019 Lanusei: Arresto di 3 persone in concorso fra loro per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e denuncia in stato di libertà di ulteriori 7 persone;

-16 luglio 2019 Budoni: Denuncia in stato di libertà di due persone per il reato di maltrattamento ed uccisione di due animali. Venivano impiccati per futili motivi due cani meticci;

-22 luglio 2019 Ottana: Operazione “Il Sistema” custodia cautelare degli arresti domiciliari a carico di due persone per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, istigazione alla corruzione, falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico. Obbligo di dimora nei comuni di rispettiva residenza per ulteriori quattro persone;

-3 agosto 2019 Bolotana: arresto di una persona per coltivazione illegale di oltre 2.000 piante.

-22 agosto 2019 Budoni: Arresto di una persona per furto aggravato, coltivazione di sostanze stupefacenti. Sorpreso nella coltivazione di 500 piante di marijuana;

-31 agosto 2019 Bitti: arresto di una persona che aveva appiccato un fuoco ad un appezzamento di terreno.

-5 settembre 2019 Nuoro/Fonni: arresto persona responsabile di detenzione illegale di oltre 40 kg di marijuana.

-1 ottobre 2019 Tortolì: Arresto della c.d. “santona” per cumulo pene per truffa a danno di persone anziane;

-16 settembre 2019 San Teodoro: Denuncia in stato di arresto di 3 cittadini italiani e perquisizioni domiciliari, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti;

-5 ottobre 2019 Dorgali: Arresto di un giovane per rapina a danno di una sala giochi in Dorgali;

-16 ottobre 2019 San Teodoro: Operazione “Black drug” denuncia in stato di arresto di 4 cittadini di origine nigeriana e perquisizioni domiciliari per ulteriori 7 persone, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti;

-18/21 novembre 2019 Nuoro/Orgosolo: Arresto di tre persone e una ulteriore denuncia per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti, detenzione arma, clandestina esplosivo e miccia detonante. Nella circostanza venivano rinvenuti oltre 60 fusti/sacchi di plastica contenenti complessivamente circa kg 1.000 di marijuana, circa gr 100 di cocaina, oltre € 10.000 di illecita provenienza, tre pistole semiautomatiche di vario calibro con matricola abrasa, 1 pistola a tamburo con matricola abrasa e un fucile calibro 12, sacco di plastica contenente kg 1,75 di esplosivo, metri 8,52 di miccia, svariato munizionamento;

-17 gennaio 2020 Bari Sardo: arresto di una persona responsabile di omicidio.

-25 gennaio 2020 Bari Sardo: Rinvenimento di kg 2,447 di esplosivo da cava, un fucile a pompa cal. 12, una miccia detonante, n. 22 cartucce cal. 40;

-29 gennaio 2020 Genoni: arresto di una persona responsabile di omicidio, avvenuto il 19 agosto 2019;

-29 febbraio 2020 Ottana: Operazione “Cicci puppu” arresto di 7 persone, obbligo di dimora per 3 persone, avvisi di garanzia per 5 persone ed indagate ulteriori 2 persone, resisi responsabili a vario titolo dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, detenzione illecita di arma clandestina, ricettazione, favoreggiamento e furto aggravato;

-3 marzo 2020 Macomer: Arresto di due persone per lesioni personali, violazione di domicilio e rapina in abitazione;

-11 marzo 2020 Ottana: Chiusura di un esercizio pubblico e denuncia in stato di libertà di 6 persone per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità in relazione alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologioca da Covid 19;

-30 aprile 2020 Ottana: Arresto di un uomo per detenzione illecita di armi clandestine, detenzione abusiva di munizioni, ricettazione, poiché trovato in possesso di un fucile semiautomatico cal. 12 con matricola abrasa, un fucile sovrapposto cal. 12 con matricola abrasa, n. 8 cartucce a pallettoni cal. 12, n. 1 cartuccia per pistola cal. 7,65. Contestuale denuncia in stato di libertà di una seconda persona per detenzione abusiva di munizioni.

-15 maggio 2020 Lanusei: rinvenimento di una pistola mitragliatrice UZI munizionamento di vario calibro e altro materiale importante;

-25 maggio 2020 Budoni/San Teodoro: Operazione “Alfa” arresto di 4 persone, obbligo di dimora per 5 persone, responsabili a vario titolo dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti e furti.