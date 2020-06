In Sardegna acque di balneazione "eccellenti". M5s: "Così riparte l'Isola"

I parlamentari pentastellati commentano il report di Snpa

Di: Redazione Sardegna Live

“La Sardegna si riprende il suo posto: quello di Isola che si distingue per il mare cristallino, per la bellezza dei paesaggi e per l’inestimabile patrimonio naturalistico. È in questo quadro che si inserisce il prestigioso primato attestato dal report del Sistema nazionale per la protezione dell'Ambiente (Snpa), secondo il quale la nostra Isola ha il 99,7% di coste, ben 1.400 km, classificate come eccellenti”.

Così i parlamentari sardi del Movimento 5 stelle, Paola Deiana, Lucia Scanu, Luciano Cadeddu, Mario Perantoni, Nardo Marino, Elvira Evangelista, Emanuela Corda, Emiliano Fenu e Alberto Manca, che commentano il report sulle acque di balneazione in Italia.

“E’ questa la fotografia di una Sardegna che vogliamo raccontare e far conoscere. È così che si può ripartire: con un primato che ci consegna un’Isola lontana da polemiche e azioni strumentali e puerili, che in questo ultimo periodo le hanno fatto solo del male”, affermano i parlamentari sardi che sottolineano: “L’importante patrimonio naturalistico e ambientale della Sardegna, ancora una volta, ottiene un importante riconoscimento, che ci consegna anche un’opportunità per rimettere in moto il settore del turismo, oggi più che mai cruciale per l’Isola”.