Iraq, 14 anni fa: moriva il Caporalmaggiore Alessandro Pibiri. La Sardegna non dimentica

Accadde oggi. Una pagina di storia tristissima

Di: Alessandro Congia

Alessandro Pibiri, il Caporalmaggiore Scelto del 152° Reggimento Fanteria "Sassari" fu vittima di un attentato terroristico in Iraq, mentre scortava un convoglio britannico diretto a Tallil.

Ancora sangue italiano a Nassiriya. Un ordigno telecomandanto è stato fatto esplodere contro una pattuglia italiana della Brigata Sassari. E' morto il caporal maggiore Alessandro Pibiri, 25 anni di Cagliari, in servizio al 152esimo Reggimento fanteria. Ferito in modo grave un commilitone, il caporal maggiore Luca Daga, 28 anni anch'egli sardo, di Carbonia in provincia di Cagliari: è stato operato ma la prognosi è riservata. Altri tre militari italiani sono rimasti feriti, fortunatamente in maniera non grave: il caporal maggiore scelto Fulvio Concas nato a Gonnosfanadiga (Cagliari), 30 anni; il tenente Manuel Pilia anch'egli cagliaritano, 26 anni e il caporal maggiore Yari Contu, nato a Cagliari, 29 anni sono ricoverati in un ospedale da campo ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Così, La Repubblica, su quel maledetto fatto di cronaca del 5 giugno del 2006, quella maledetta pagina di storia di cui rimane acceso ed indelebile, ancora oggi, il ricordo per la morte di Alessandro.