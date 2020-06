Solinas a Porta a Porta: “Nessuna quarantena per i turisti in Sardegna”

Ll presidente parla delle tanto discusse misure di cautela volute dalla Regione Sardegna per la fase di riapertura

Di: Redazione Sardegna Live

"I turisti si potranno registrare sul nostro sito e, tra qualche giorno, anche sull'app Sardegna Sicura, in maniera tale da garantire la sicurezza sanitaria. Nessuna quarantena, ma la garanzia che la Regione offre la sicurezza sanitaria".

Intervenuto alla trasmissione Porta a Porta di Rai 1, il presidente Christian Solinas torna a parlare delle tanto discusse misure di cautela volute dalla Regione Sardegna per la fase di riapertura.

"Il certificato fatto in maniera spontanea? Questa e' una delle cose piu' belle, perche' significa che la gente ha recepito il messaggio e c'ha confermato come la Sardegna sia una meta amata. Vogliamo dare un ulteriore incentivo e lo diamo in termini di servizi culturali, per andare a visitare uno dei nostri musei o dei siti archeologici, oppure per acquistare prodotti del nostro artigianato artistico e della nostra produzione enogastronomica".

Il governatore e' soddisfatto anche del flusso di arrivi fin qui registrato: "Abbiamo visto una ripresa esponenziale. Abbiamo anche un indicatore importante dell'Ispra che ha detto che il 99% delle nostre coste ha una valutazione eccellente e la domanda di Sardegna e' ben presente e forte in tutto il mercato turistico. Questo ci fa ben sperare".