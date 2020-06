Crolla il controsoffitto dell’aeroporto di Alghero: le foto

Con la riapertura dei confini Regionali, l'aeroscalo algherese ha ripreso ieri, 3 giugno, la piena operatività

Di: Redazione Sardegna Live

Sono in corso le verifiche per stabilire le cause del crollo che ha interessato il controsoffitto dell'aeroporto di Alghero.

Un finanziarie è rimasto ferito ed è stato trasporto in ambulanza al pronto soccorso.