Valentina Pitzalis. Il procuratore ha chiesto l’archiviazione dalle accuse di omicidio

Le indagini erano state riaperte tre anni fa con l'esposto presentato dai legali della famiglia

Di: Redazione Sardegna Live

Chiesta l’archiviazione per Valentina Pitzalis, indagata per incendio e omicidio. A farne richiesta è stato il procuratore aggiunto di Cagliari, Gilberto Ganassi che, dopo tre anni di indagini, ha concluso l’incidente probatorio davanti al gip Maria Gabriella Muscas. I fatti risalgono all’aprile del 2011, nell’incendio scoppiato nell’abitazione di Bacu Abis nel quale sarebbe morto Manuel Piredda, muratore 27enne di Gonnesa, ed ex compagno di Valentina Pitzalis, la donna rimasta sfigurata dal fuoco.

Le indagini erano state riaperte tre anni fa con l'esposto presentato dai legali della famiglia di Piredda che non ha mai creduto alla ricostruzione dell'ex moglie. Due gli elementi determinanti emersi dalla perizia: sul corpo di Piredda non sarebbero stati trovati segni di violenza che confermerebbero la tesi dell'omicidio e il giovane sarebbe morto soffocato prima che le fiamme lo divorassero.