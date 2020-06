E' morta la 51enne investita a Cagliari

Troppo gravi le ferite riportate, era stata travolta in via della Pineta

Di: Redazione Sardegna Live

Si è spenta dopo tre giorni di agonia la 51enne di Capoterra investita lunedì mentre attraversava le strisce pedonali in via della Pineta, a Cagliari. Maria Consolata Bartocci, è morta nella notte in ospedale per le gravi ferite riportate. Le sue condizioni erano parse da subito disperate ai medici dell'ospedale che la avevano sottoposta a due interventi chirurgici in seguito ai quali era in coma.

La Renault Modus che aveva investito la 51enne non si era fermata. Gli agenti della Polizia locale sono risaliti al conducente, un 87enne residente in città, l'indomani.

L'anziano è stato denunciato e ora dovrà rispondere di omissione di soccorso e anche di omicidio stradale.