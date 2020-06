Coronavirus. Doppio zero per contagi e decessi in Sardegna

Prosegue il trend positivo nell'Isola

Di: Redazione Sardegna Live

Ennesima giornata positiva per la Sardegna sul fronte coronavirus. 

Nelle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi casi di positività al Covid-19. I contagiati totali nell'Isola dall'inizio dell'emergenza restano 1.357. Non cambia nemmeno il numero delle vittime (131).

Sono 146 le persone positive in regione, 13 delle quali ricoverate in ospedale (un solo paziente è in terapia intensiva). Le altre 131 sono in isolamento domiciliare.

I guariti, in costante aumento, sono a quota 1.080.