Cagliari. Tentano di rubargli il cellulare e viene accoltellato

Un giovane tunisino è stato ferito alla gola. È caccia agli aggressori

Di: Redazione Sardegna Live

Un giovane tunisino è stato ferito alla gola con una coltellata dopo essere stato aggredito per rubargli il cellulare. Il grave episodio è avvenuto in piazza Sant’Eulalia, nel quartiere Marina di Cagliari.

Sull’episodio indaga la Squadra mobile della Questura di Cagliari che è alla ricerca degli aggressori, che dovrebbero essere anche loro stranieri. In tre avrebbero avvicinato la vittima e dopo una discussione lo hanno aggredito colpendolo prima a mani nude e poi con un fendente alla gola, strappandogli di mano il cellulare. Il ferito è fuggito ed è stato soccorso dal 118 in via Roma. È stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità dove è stato medicato e dimesso. Il giovane se la caverà in 15 giorni.

In piazza Sant'Eulalia sono intervenuti prima gli agenti della squadra volante e poi la squadra mobile che sta cercando di risalire agli aggressori.