Coronavirus. La coop Terra e Luna ha donato 2000 mascherine al Comune di Lotzorai

I dispositivi verranno distribuiti alle famiglie in difficoltà e ai bimbi della scuola primaria

Di: Redazione Sardegna Live

La solidarietà non si ferma neanche dopo la fa più critica dell’emergenza sanitaria. La coop Terra e Luna di Tortolì ha donato, al Comune di Lotzorai, 2000 mascherine. I dispositivi verranno distribuiti alle famiglie in difficoltà ma anche ai bimbi delle scuole elementari, per fare in modo che anche i più piccoli prendano confidenza con questo nuovo accessorio che dovranno indossare durante il prossimo anno scolastico.

Il sindaco di Lotzorai Antonello Rubiu ringrazia la coop: “Una mascherina per amica” è il titolo del progetto che definiremo prima del rientro a scuola pensato per invogliare i bambini a indossare il dispositivo di protezione”, ha detto il primo cittadino.

“L’idea parte dal presupposto che far portare a un bambino una mascherina sul volto, magari anche per un tempo che a lui sembra lunghissimo, crea difficoltà. Questo non significa che i bambini non siano in grado di comprendere la situazione, anzi, ma che occorra trovare una modalità simpatica e giocosa, per rendere collaborativo e partecipe il piccolo. Anche perché non si tratta di doverlo convincere per una sola volta, ma di dover far entrare la mascherina nella sua vita, almeno fino alla scomparsa del virus. Se il bimbo l’accetterà come un oggetto personale e familiare, di sua esclusiva proprietà, da lui scelto, sarà più facile usarla”, ha concluso Rubiu.