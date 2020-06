Nasconde la droga negli slip, in manette un 44enne

I poliziotti lo hanno fermato e perquisito

Di: Alessandro Congia

Continuano anche in questa fase dell’emergenza sanitaria i servizi per la prevenzione e il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in tutta la Provincia.

Ieri mattina l’attenzione degli agenti della Squadra Volante è stata attirata da un uomo che con passo svelto si dirigeva verso via Pertusola, direzione via Val Venosta, il quale alla vista della pattuglia, si era fermato davanti a un palazzo, tentando di eludere il controllo, facendo finta di suonare un campanello.

L’uomo, identificato per Danilo Loi, 44nne con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, da subito molto nervoso e agitato, è stato sottoposto ad un primo controllo, durante il quale i poliziotti hanno scoperto nei suoi indumenti intimi un involucro di plastica, contenente due incarti con all’interno, rispettivamente, circa 9 grammi di cocaina in pietra e circa 3 grammi di marijuana.

Il Loi, perciò, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e accompagnato presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza direttissima che si terrà questa mattina.