La bellissima notizia del sindaco Gigi Concu: “Anche il nostro Comune è Covid free, tutti guariti”

Sardegna sempre più lontana dall’incubo contagi e positivi

Di: Alessandro Congia

“Cari concittadini, voglio condividere con voi una meravigliosa notizia appena arrivata: da oggi Selargius è un Comune Covid free. Questo significa che anche l’ultimo nostro concittadino ha vinto la sua battaglia con il virus e attualmente nel nostro paese non c’è più alcun positivo. Significa anche che dopo mesi nei quali ogni sera ho atteso - grosso modo a quest’ora - il bollettino quotidiano con una forte tensione, oggi si inizia a scrivere una nuova pagina. Ovviamente rivolgo un particolare augurio di pronta ripresa ai nostri quindici concittadini guariti da inizio pandemia, e alle loro famiglie. Spero che questo possa essere un nuovo inizio per loro e anche per la nostra comunità. A tutti voi va il mio sincero ringraziamento per esservi dimostrati attenti e responsabili”.

Il primo cittadino di Selargius, Gigi Concu, si affida ai social per dare comunicazione della bellissima notizia: pian piano, l’Isola pare stia uscendo dall’incubo contagi, con sempre più guarigioni e zero casi di Covid. Anche Selargius, dunque, è Covid free.