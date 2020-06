Osilo. Auto in fiamme nei parcheggi di una villetta: danni ingenti

Sul posto i vigili del fuoco di Sassari

Di: Redazione Sardegna Live

Due auto distrutte, la veranda e uno scooter distrutti dalle fiamme. È il bilancio di un terribile incendio scoppiato nei parcheggi di una villetta sulla strada statale 127 tra Osilo e Sassari. Ieri intorno alla mezzanotte una squadra dei vigili del fuoco della sala operativa sassarese è intervenuta per domare il rogo partito quasi certamente da una delle auto.

L’intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero anche ai locali della caldaia e all’abitazione. Ingenti i danni. Per il momento non si conoscono le cause del rogo. Sul posto anche la polizia.