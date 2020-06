Madre e figlia tentano rapina a Oristano: pugni e morsi contro la commessa

La donna le aveva riprese con il telefonino

Di: Redazione Sardegna Live

Gli agenti della Squadra Mobile di Oristano hanno denunciato due donne accusate di tentata rapina e furto aggravato consumato all’interno di una attività commerciale cittadina.

L'episodio risale al 3 marzo scorso, quando madre e figlia, già note alle forze dell'ordine, dopo essere entrate nel negozio Okky di via Mazzini, approfittando della distrazione delle commesse, si sarebbero impossessate di numerose paia di occhiali da sole esposti nelle vetrine interne. Le due donne avrebbero nascosto la refurtiva in alcune borse schermate prima di darsi alla fuga.

Una delle commesse, una volta accortasi dell'accaduto, avrebbe seguito le responsabili all’esterno cercando di fotografare la targa della loro auto. Le due malviventi, così, si sarebbero scagliate contro la commessa prendendola per i capelli e colpendola con pugni, calci e morsi per sottrarle il cellulare. L'intervento di alcuni passanti avrebbe messo in fuga le due malintenzionate. La commessa è stata accompagnata al pronto soccorso.

L’analisi delle immagini di videosorveglianza ha consentito alla polizia di risalire alle responsabili. Una perquisizione nella loro abitazione avrebbe permesso di trovare parte della refurtiva. Le due donne sono state denunciate.