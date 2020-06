Dramma a Pitz’e Serra, donna insanguinata corre disperata in mezzo al traffico

Numerose le telefonate al 112, sul posto anche un’ambulanza e la Radiomobile

Di: Alessandro Congia

Correva disperata, piena di sangue, in mezzo al traffico, tra le auto, lungo la strada che da Pitz’e Serra conduce in località S’Ecca S’Arrideli, dove c’è la “finta Chiesa”, un ex fortino militare. L’episodio è avvenuto quest’oggi, diversi automobilisti hanno chiamato immediatamente i soccorsi temendo che fosse accaduto qualcosa di molto grave: sul posto sono immediatamente arrivati gli equipaggi della Radiomobile Carabinieri e il 118.

Si è poi scoperto che la donna, sofferente mentale, poco prima aveva avuto un’accesa discussione col figlio e si è procurata da sola una ferita, tant’è che sui vestiti c’era parecchio sangue. La donna è stata così accompagnata in ospedale al Santissima Trinità e ricoverata per accertamenti del caso.