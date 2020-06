Allevatore aggredito nelle campagne di Narcao

Si tratta di un 60enne che ha chiesto aiuto ai parenti

Di: Redazione Sardegna Live

Un allevatore di Narcao è stato aggredito questa sera mentre si trovava in campagna. L'uomo, di circa 60 anni, si trova in ospedale a Carbonia. L'uomo sarebbe stato malmenato da una persona, sull'episodio indagano i carabinieri della locale Stazione.

L'aggressore avrebbe utilizzato un bastone per attaccare la vittima. Lo stesso arnese sarebbe stato adoperato anche per danneggiare il motocarro sul quale viaggiava il 60enne. Questi, dopo essersi parzialmente ripreso dallo shock e dal dolore, avrebbe chiesto aiuto ai parenti. Non avrebbe riconosciuto il responsabile della violenta azione. I militari indagano contro ignoti.