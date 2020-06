Covid-19 in Sardegna: una vittima, 24 nuovi guariti

C'è anche un nuovo contagio

Di: Redazione Sardegna Live

Una nuova vittima e un nuovo contagio da coronavirus in più rispetto a ieri in Sardegna. Sono i dati forniti dall'Unità di crisi regionale.

I casi complessivamente accertati dall'inizio dell'emergenza salgono a 1.357 mentre il numero delle vittime ammonta in totale a 131. L'ultimo decesso riguarda una donna di 86 anni di San Gavino Monreale, la terza vittima nella cittadina del Medio Campidano.

Delle 161 persone attualmente positive (-24 rispetto a ieri), i pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 23, uno solo è in terapia intensiva, mentre 137 sono le persone in isolamento domiciliare.