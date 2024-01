Oristano. Precipita dal tetto di un capannone: grave un operaio

Stava lavorando nella zona industriale, quando il tetto avrebbe ceduto

Di: Redazione Sardegna Live

Precipitato dal tetto di un capannone durante dei lavori nella zona industriale di Oristano, un operaio di 50 anni è stato trasferito all'ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso.

L'incidente sarebbe avvenuto in via Ginevra, dove l'operaio stava effettuando dei lavori su un lucernaio. Forse a causa del cedimento di un tetto, l'uomo è caduto da un'altezza di otto metri.

Durante il volo avrebbe urtato un'altra struttura, che avrebbe attutito l'impatto col terreno. A lanciare l'allarme i colleghi, che lo hanno subito soccorso.

Sul posto i vigili del fuoco, un'ambulanza del 118 e l'elisoccorso dell'Areus che ha trasferito l'operaio in ospedale con diversi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.