In fin di vita la donna falciata sulle strisce in via Della Pineta, la Polizia Municipale sulle tracce dell’auto pirata

La 51enne, di Capoterra, in Rianimazione al Brotzu, è in coma: gli agenti stanno visionando i filmati delle telecamere della zona

Di: Alessandro Congia

E’ molto grave la donna investita questa mattina, sulle strisce pedonali, da un automobilista che poi si è dato precipitosamente alla fuga senza fermarsi e prestarle soccorso: la 51enne, di Capoterra, ricoverata in codice rosso nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari, ha subito un forte trauma cranico e una frattura del bacino: i medici del nosocomio cagliaritano stanno facendo di tutto per strapparla alla morte.

Nel frattempo, gli agenti della Polizia Municipale di Cagliari stanno lavorando senza sosta per rintracciare l’automobilista, (attraverso l’esame accurato di tutti i video delle telecamere della zona), che è scappato dopo aver investito la poveretta: il punto esatto dove è avvenuto il drammatico episodio è in via Della Pineta, all’altezza della gelateria “Fresca Voglia”, fronte chiesa: è li che la vittima stava attraversando sulle strisce, intorno alle 7.45, quando è stata travolta dall’auto pirata che si è volatilizzata.