Donna investita in via Della Pineta, automobilista fugge: è caccia all’auto pirata

L’episodio è avvenuto questa mattina, nei pressi della rotonda fronte Amsicora

Di: Alessandro Congia

E’ caccia all’automobilista che, questa mattina, poco prima delle 8, in via Della Pineta, si è dato precipitosamente alla fuga dopo aver investito una donna, 21enne, che attraversava la strada all’altezza della rotonda fronte Amsicora.

La donna, riversa a terra, è stata immediatamente soccorsa dal 118 (Alpha 92) e dalla Medicalizzata Mike 50 del Marino e trasportata in codice rosso al Brotzu: secondo le prime indiscrezioni le sue condizioni sarebbero gravi.

Sul posto è intervenuta per competenza l’Aliquota Radiomobile Carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi di legge. Nel frattempo, è caccia all’auto pirata (non è trapelato il modello dell’auto), anche se quella zona è controllata dalle telecamere, quindi il responsabile potrebbe avere le ore contate.

*** Notizia in aggiornamento ***