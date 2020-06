Oristano. Barca in avaria nelle acque antistanti la spiaggia di Is Arenas: salvati due diportisti

La situazione ha rischiato di peggiorare a causa dell’innalzamento del moto ondoso e del vento

Di: Redazione Sardegna Live

Nel pomeriggio di ieri, 31 maggio, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Oristano ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte di due diportisti, i quali, a bordo del loro natante da diporto di circa sette metri, con avaria al motore, si trovavano alla deriva nelle acque antistanti la spiaggia di Is Arenas.

È stata immediatamente inviata sul posto la motovedetta S.A.R. CP 307, anche in considerazione che i due malcapitati, coinvolti in una situazione che rischiava di peggiorare a causa dell’innalzamento del moto ondoso e del vento che spirava verso terra, avrebbero potuto trovarsi in una situazione di emergenza.

Alle ore 17:37 la motovedetta della Guardia Costiera ha raggiunto l’unità alla deriva fornendo una prima assistenza per poi scortare la stessa, a lento moto, verso un ridosso sicuro in località Santa Caterina di Pittinuri.

Il personale della Guardia Costiera, una volta ormeggiata l’unità in sicurezza, ha trasbordato i due diportisti, entrambi in ottime condizioni di salute, su un natante privato per il successivo sbarco in località S’Archittu del Comune di Cuglieri.

Le attività di controllo ai fini della sicurezza in mare, da parte del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, non si interrompono, nonostante l’emergenza epidemiologica che il Paese sta attraversando.