La Sardegna ‘gioisce’, ma i dati nazionali sui contagi Covid spaventano: 75 morti in 24 ore

Andamento nazionale delineato dalla Protezione Civile

Di: Alessandro Congia

I decessi totali sono 33.415. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 15 in meno rispetto a ieri e il totale scende a 435. Nelle ultime 24 ore sono guarite 1.874 persone: in tutto i guariti sono 157.507. Sono 355 i nuovi casi in tutto il Paese, di cui 210 in Lombardia. Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 54.118 tamponi

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 233.019. Le vittime, in totale, sono 33.415, con 75 decessi in più nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi registra un incremento di 355 pazienti, di cui 210 in Lombardia. Le persone attualmente positive sono 42.075. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del contagio.

Guariti e tamponi

Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.874, per un totale di 157.507. Continuano inoltre a diminuire i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 435, cioè 15 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 6.387 (-293). Sono invece 35.253 le persone in isolamento domiciliare (-1.308). I tamponi sono finora 3.878.739, in aumento di 54.118 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 2.433.621, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Zero vittime

Nelle ultime 24 ore non è stata registrata nessuna vittima in 9 Regioni: Marche, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Molise, Basilicata, Calabria e Sardegna. I nuovi decessi in Lombardia sono 33, il 44% del totale italiano: è l’unica Regione a far registrare oggi un numero di morti in doppia cifra.