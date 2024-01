Nuoro. Scontro tra auto una si ribalta su un fianco

Sul posto Vigili del fuoco e 118

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale nel tardo pomeriggio, intorno alle 18:30, in viale Murichessa a Nuoro. Due le auto coinvolte, una delle quali, dopo una carambola, ha terminato la sua corsa sul bordo della carreggiata ribaltandosi su un fianco.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco di Nuoro che hanno provveduto a soccorrere gli occupanti consegnandoli alle cure dei sanitari del 118 e messo in sicurezza l’area. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per i conducenti e i loro passeggeri. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale di Nuoro per i rilievi di rito.