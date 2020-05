Si riparte da Raffaello: il Polo Museale di Masullas riapre al pubblico

Nel GeoMuseo Monte Arci riapre anche “500 Raffaello: mostra tributo all’artista Urbinate”

Di: Redazione Sardegna Live

Masullas dopo la chiusura forzata del Polo Museale a causa dell’emergenza Covid, è nuovamente pronta a celebrare il genio dell’artista marchigiano, Raffaello Sanzio. Il Ceas riinizia a organizzare escursioni e attività.

Nel piccolo centro, con tutte le precauzioni possibili per la sicurezza, riapriranno al pubblico i centri d’arte del Polo Museale: GeoMuseo Monte Arci “Stefano Incani”, il Museo dei Cavalieri delle Colline, il Museo di Storia Naturale Aquilegia. La data della riapertura è fissata per martedì 2 giugno, giorno in cui si festeggia la nascita della Repubblica italiana.

Nella sede del GeoMuseo Monte Arci, allestito nel secentesco convento dei Frati Cappuccini, riapre i battenti “500 Raffaello: mostra tributo all’artista Urbinate”, l’unica esposizione dedicata a Raffaello in Sardegna. Grazie a ricostruzioni, ristampe e riproduzioni delle sue principali opere, il percorso espositivo si svilupperà in 4 aree tematiche: all’interno di 4 sale verranno esposte 16 riproduzioni di opere dislocate in vari musei europei (dal ritratto di Giulio II conservato alla National Gallery di Londra, alla “Scuola di Atene” delle stanze vaticane a Roma); un quinto spazio sarà dedicato alla contemporaneità attraverso un tributo all’artista con un wall of tribute, in cui giovani artisti in erba rileggeranno i capolavori del genio; infine con un’area esterna si andrà alla scoperta del periodo della “Scuola di Atene”.

Il polo sarà aperto dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 (oltre al 2 giugno giorno festivo). La mostra è visitabile sino a sabato 31 ottobre 2020. L'esposizione si terrà al GeoMuseo Monte Arci Stefano Incani, Ex Convento dei Cappuccini, Masullas, Oristano.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 389/1777100 (tramite messaggio Whatsapp o telefonata) o da fisso 0783/991122 (la mattina dal lunedì al venerdì) o scrivere all'indirizzo email coopilchiostro@tiscali.it (le prenotazioni almeno nelle prime settimane saranno obbligatorie).

Gli accessi al museo sono consentiti per piccoli gruppi di massimo 5 persone alla volta e con un tempo di permanenza massimo di un'ora.

Mascherine e guanti sono obbligatori. È necessario mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro dalle altre persone. Sono presenti gel igienizzanti all'ingresso e lungo il percorso.

L’evento è organizzato dal Comune di Masullas e dal GeoMuseo Monte Arci Stefano Incani in collaborazione con la Full Media Service srl Patners Borghi Autentici d'Italia, Camera di Commercio di Oristano, Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, RAS - Regione Autonoma della Sardegna, Unione dei Comuni Parte Montis.