Appalto portierato Università di Cagliari, lavoratori al palo: "Serve chiarezza da parte del Rettore"

Famiglie e lavoratori nel dramma, l'allarme dei sindacati Cgil, Cisl e Uil

Di: Alessandro Congia

I lavoratori del servizio di portierato delle strutture universitarie di Cagliari e Monserrato, hanno immediato bisogno di sapere per quanto ancora si protrarrà l'attuale situazione di incertezza negli appalti di tale servizio (tra l'altro già ridotto dal 9 marzo a causa dell'emergenza Covid). Situazione che consiste nella riduzione dell'orario di lavoro. Per questo motivo, le segreterie regionali di Filcams Cgil, Fisacat Cisl e Uil Tucs hanno inviato una richiesta di incontro urgente al Magnifico Rettore dell'Università di Cagliari Maria Del Zompo e tuttora attendono un suo riscontro.





"Il protrarsi della riduzione di orario a nostro avviso non trova più fondamento rispetto all'effettiva organizzazione del lavoro - scrivono in un comunicato congiunto le segretarie Filcams Cgil Nella Milazzo, Fisacat Cisl Monica Porcedda e di Uil Tucs Silvia Dessì.





I sindacati sono inoltre preoccupati del fatto che le postazioni ricoperte dai lavoratori ora sono scoperte, il tutto mentre le attività nelle facoltà e in rettorato si stanno svolgendo pienamente. "Ciò significa che gli ingressi non sono regolamentati come vuole la normativa anti-covid, non garantendo in questo modo il distanziamento - proseguono le sindacaliste, ricordando che non essendoci controlli agli accessi, può capitare che entrino persone non autorizzate.



Tornando alla questione della riduzione di orario, Milazzo, Porcedda e Dessì dicono: "Questa riduzione è eccessiva ed esula da quella massima prevista dal contratto di appalto, dunque penalizza fortemente i lavoratori. Chiediamo dunque un incontro urgente per esaminare la situazione e trovare soluzioni e così dare risposte ai lavoratori che ogni giorno ce le chiedono".



"Se la situazione non dovesse cambiare e non dovessero arrivare risposte - avvertono le sindacaliste - saremmo costretti a intraprendere ulteriori iniziative per salvaguardare i diritti dei lavoratori dell'appalto del portierato".