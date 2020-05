Gli auguri di compleanno di una mamma infermiera alla figlia, la foto che commuove

Ai tempi del tremendo virus, totalmente protetta da dpi, l’infermiera non dimentica di inviare gli auguri alla figlia dal Policlinico

Di: Alessandro Congia

Coronavirus Fase 2, la foto simbolo che commuove, che fa venire i brividi: il dolce pensiero di una mamma (infermiera, in forza al Policlinico "Duilio Casula" di Monserrato), per rendere super speciale il Compleanno di sua figlia. Tanti auguri, "Buon Compleanno Amore di Mamma".

E' il bellissimo post apparso sulla fan page ufficiale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, che ritrae una dipendente della struttura ospedaliera, opportunamente protetta con i dpi ed in turno in ospedale, in un momento di pausa: lei, infermiera appunto, ne approfitta per inviare gli auguri speciali alla figlia, un compleanno davvero bello ed emozionante, perchè vissuto da chi salva vite umane e da chi, a casa, aspetta con ansia di riabbracciare un angelo che lavora anche nei tempi duri del post-pandemia. Inutile dire che il post è diventato meritevolmente virale.

(Foto pubblicata su Fb, Azienda Ospedaliera Universitaria Cagliari)