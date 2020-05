Città invasa dai rifiuti, Fabrizio Marcello: “Rimodulazione servizi? No, sempre meno netturbini in servizio”. VIDEO

Il tour del degrado del Capogruppo del Pd in Consiglio Comunale: “Il Comune pensa ai francobolli, ma le strade della città rimangono invase dalla spazzatura”

Di: Alessandro Congia

La domenica mattina, alle ore 7.30? A fare la ronda tra i quartieri “sporchi” della città quelli che comunemente non mancano di fare notizia, tra Is Mirrionis, San Michele, Mulinu Becciu o Sant’Elia. Ci ha pensato il capogruppo del Pd in Consiglio Comunale a girare l’ennesimo video che ritrae spazzatura, bustoni in ogni angolo delle strade.

“E’ il caso di dirlo – afferma Fabrizio Marcello – occorre dire Comune di Cagliari se ci sei batti un colpo, stamane alle 7.30, smontante dal servizio in ospedale, ho notato una città invasa dai rifiuti, da Is Mirrionis a Mulinu Becciu fino a Sant Elia. Le linee guida sanitarie impongono procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria ma invece – dice il consigliere – mi risulta che a rotazione ci sia lo stop degli operatori ecologici per rimodulazione di certi servizi. Eppure servirebbe un tavolo coordinato dalla Prefettura con Guardie Forestali, Vigilanza Ambientale Città Metropolitana, Vigilanza Ambientale Comunale, certo – afferma Fabrizio Marcello - l’incrocio delle banche dati per scovare i furbetti dei rifiuti, nel nome dell’equità fiscale è perfetta, ma anche del decoro e del contrasto all’abbandono dei rifiuti visto che spesso chi non possiede la chiavetta per i cassonetti dell’indifferenziata abbandona la sua spazzatura per strada. La città è invasa rifiuti, il Comune che fa? rimodula i servizi e costringe le ditte a mettere in cassa integrazione i lavoratori”.

Video