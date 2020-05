Silvia e Wolfang, primo matrimonio post-pandemia. La sindaca Secci: “Doppia bella notizia, Sestu è anche Covid free”

Un inno alla vita, il matrimonio della coppia di giovani sestesi e la guarigione di tutti i positivi nella cittadina sestese

Di: Alessandro Congia

“Carissimi concittadini e concittadine, con il sorriso radioso di Silvia e Wolfgang i primi sposi di questo periodo di pandemia, con immensa felicità vi annuncio che anche Sestu ha raggiunto il numero zero e finalmente può ritenersi Covid free. Tutti i nostri concittadini sono guariti e possono riprendere la loro vita. Come ben sappiamo non siamo del tutto fuori pericolo. Ci dobbiamo ancora preservare e proteggere con buon senso e autoconsapevolezza. Al momento godiamoci queste belle notizie, auguriamo a Silvia e Wolfgang un felice cammino insieme e alle persone guarite un sereno proseguo di vita. Forza Sestu ce la faremo”.

Con queste bellissime parole la sindaca di Sestu Paola Secci suscita e trasmette entusiasmo ai suoi concittadini, annunciando due bellissime notizie: la prima riguarda il matrimonio di due giovanissimi 29enni sestesi, Silvia e Wolfang Pili hanno detto il loro sì, nell’aula consiliare di via Scipione in un periodo davvero di rinascita e di graduale ripresa; non solo, la sindaca ha annunciato che la cittadina (che ad oggi conta più di 21mila abitanti), è finalmente Codiv free.

Tutti i 18 positivi al tremendo virus sono ufficialmente guariti: “Sono notizie meravigliose – dice Paola Secci contattata da Sardegna Live – in primis perché ci fanno ben sperare, cosa c’è di più bello che vedere due giovanissimi unirsi in matrimonio e che vogliono intraprendere una vita insieme piena d’amore e di soddisfazioni? Poi – conclude la prima cittadina – i sestesi hanno rispettato regole e prescrizioni sanitarie e i positivi sono tutti guariti”.