La bellissima notizia della sindaca Daniela Falconi: “Fonni è Covid free, tutti guariti”

La comunità di 4000 abitanti ha raggiunto il numero zero di contagi al tremendo virus

Di: Alessandro Congia

“Doveva arrivare, questo numero che oggi mi sembra bellissimo, ed è finalmente arrivato. Un abbraccio, ma di quelli forti forti, e un pensiero speciale a chi in questi mesi ha incontrato questo tormento da mettere subito nel cassetto dei brutti ricordi buttando via la chiave”.

Così la sindaca di Fonni, Daniela Falconi, sui social, che al telefono con Sardegna Live, aggiunge: “Rispetto ad altri comuni sardi la nostra è stata una comunità un po’ sfortunata – precisa – con un numero di 12 casi di Coronavirus compresi purtroppo i due decessi, avvenuti a metà marzo, ma ieri al telefono con una mia concittadina ci siamo fatti un pianto liberatorio di gioia perché mi ha comunicato che è guarita pure lei. Devo ammettere, e per questo ringrazio i cittadini di Fonni, che la nostra comunità ha rispettato alla lettera regole, prescrizioni domiciliare imposte dal Decreto e la notizia tanto attesa, anche con le quarantene domiciliari di chi era positivo al Covid è finalmente arrivata, perché – ribadisce la sindaca Falconi – oggi a Fonni abbiamo zero contagi, tutti guariti. Ora – annuncia Daniela Falconi – siamo pronti per ricominciare, per rialzarci e per portare avanti, con tutte le prescrizioni di sicurezza, la stagione estiva, con le escursioni e tutte le attività e le realtà che valorizzano il nostro bellissimo territorio”.