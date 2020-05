Pauroso incendio distrugge una casa, marito e moglie messi in salvo dai Vigili del Fuoco

L’episodio è avvenuto dopo pranzo

Di: Alessandro Congia

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cagliari sono intervenuti nel primo pomeriggio a Pula in vico Garibaldi, per l’incendio di un’abitazione, la squadra inviata dalla sala operativa 115, arrivata sul posto a provveduto a l’estinzione dell’incendio, e la messa in sicurezza dell’area.

L’incendio ha interessato un locale tecnico, i proprietari, moglie e marito, sono stati messi in sicurezza è affidati al 118 che gli ha trasportati in ospedale per accertamenti. Non si escludono le cause elettriche che possono aver innescato dunque le prime scintille: sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri per quanto di loro competenza.