Regionali 2024. Scende in campo Giuliano Marongiu

“La mia esperienza affianca, da sempre, chi opera per proteggere e valorizzare i luoghi che abitiamo e le storie che ci appartengono"

Di: Redazione Sardegna Live

Con la presentazione delle liste dei candidati tutto è pronto per la grande corsa che porterà, il 25 febbraio, all’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio regionale della Sardegna. Tra i volti noti della politica isolana alla ricerca di un nuovo mandato, new entry e professionisti di vari settori, si leggono i nomi di diversi sindaci e amministratori comunali, giornalisti, personaggi dello spettacolo e della cultura in Sardegna.

Tra tutti, spicca quello di Giuliano Marongiu, presentatore televisivo, volto noto dello spettacolo in Sardegna, candidato nel Collegio di Nuoro nelle file di Forza Italia.

“La mia esperienza affianca, da sempre, chi opera per proteggere e valorizzare i luoghi che abitiamo, le storie che ci appartengono, il vissuto che si scontra sempre più con le difficoltà che spingono ad allontanarsi dai territori senza la prospettiva di un ritorno. Nei piccoli e grandi centri dell’entroterra e della Sardegna in generale, dare un valore al tessuto culturale che impegna le tante, tantissime realtà che si riuniscono per tutelare e fortificare la qualità della vita, significa pianificare un piano strategico che possa legittimare ciò che fanno con impegno e determinazione”.

Giuliano Marongiu, di Ovodda, è da sempre impegnato nella conduzione di programmi televisivi di cui è autore, legati alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni della Sardegna e si occupa dell’organizzazione degli eventi più significativi dell’Isola.

“Amare la Sardegna significa conoscerla e viverla, significa progettare e investire nelle risorse e nei valori che la contraddistinguono, nella sua cultura, nella varietà suggestiva dei suoi paesaggi, nelle tradizioni che la rendono unica e che animano la vita delle nostre comunità. Le Associazioni culturali, così come quelle sportive e di volontariato che operano a vario titolo nei territori, i professionisti del settore, il mondo della scuola e gli operatori del turismo, devono essere messi al centro di un grande progetto culturale, di tutela, di promozione che finalmente possa consentire loro di trovare continuità e un futuro certo. Ci sono esperienze ed esigenze da mettere a fuoco per qualificare la Sardegna che verrà e questa parentesi, che si apre per me, parte dall’ascolto e dal coinvolgimento di chi crede davvero in un percorso di valorizzazione della nostra Isola”.