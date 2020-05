Coronavirus in Italia, i numeri che fanno ancora paura: 70 morti in 24 ore

Dall’inizio della pandemia i decessi totali sono 33.142

Di: Alessandro Congia

Il virus, purtroppo, è ancora tra di noi: nelle ultime 24 ore sono però guarite 3.503 persone, ma sono 593 i nuovi casi in tutto il Paese, di cui 382 solo in Lombardia. È invece record di tamponi eseguiti in un giorno: sono stati 75.893.

In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 231.732. Il totale dei positivi registra un incremento di 593 pazienti, di cui 382 in Lombardia. Le persone attualmente positive sono 47.986.

Lo riportano i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del contagio. Le vittime, in totale, sono 33.142, con 70 decessi in più nelle ultime 24 ore.

Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 3.503, per un totale di 150.604. Continuano inoltre a diminuire i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 489, cioè 16 in meno rispetto a ieri. Per la prima volta i pazienti in terapia intensiva sono scesi sotto quota 500, e no erano mai stati così pochi dal 6 marzo.

Le persone ricoverate con sintomi sono 7.379 (-350). Sono invece 40.118 le persone in isolamento domiciliare (-2.614). I tamponi eseguiti in 24 ore sono stati 75.893: si tratta di un nuovo record. Sono 3.683.144 quelli eseguiti in totale. Sono invece 2.330.389 le persone sottoposte al test, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.