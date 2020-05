Niente plastica al Poetto, Truzzu firma l’ordinanza: ecco di cosa si tratta

Tassativo l’obbligo di adeguarsi al documento firmato ieri sera

Di: Alessandro Congia

“L’80% dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge sono plastica. Di questi, gli oggetti di plastica monouso rappresentano il 50%. Se non ci mettiamo in testa di bloccare questa tendenza, le nostre spiagge, il nostro Poetto corre il rischio di essere presto inquinato, con gravi danni all'eco-sistema. Ecco perché ho emanato una ordinanza che limita l’uso della plastica monouso, sulla spiaggia, con termine ultimo al 31 ottobre. Il mio unico interesse è quello di tutelare la spiaggia dei cagliaritani con piccoli accorgimenti che dovranno entrare a far parte dei nostri comportamenti quotidiani. Cercare di lasciare il Poetto pulito alle generazioni future è un obbligo”.

Così il sindaco di Cagliari Truzzu, all’indomani dall’emanazione di ua precisa ordinanza per tutelare l’arenile e il lungomare Poetto. Il primo cittadino, con propria Ordinanza n. 32 del 27 maggio, ha disposto che, a far data dal 1 giugno fino al 31 ottobre 2020, nelle spiagge del Comune di Cagliari, è vietato l'utilizzo di prodotti in plastica monouso non compostabili e non biodegradabili, quali contenitori, miscelatori per bevande, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiai bacchette e piatti. E' fatto salvo l’utilizzo di questi materiali esclusivamente nelle attività di somministrazione, all'interno delle stesse, in capo alle quali vige l’obbligo di smaltimento a norma di legge.