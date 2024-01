Thomas, Federico e Daniela: 3 vittime sulle strade sarde nel weekend

Un fine settimana di sangue in Sardegna: morti 3 giovani

Di: Alessandra Leo

Ancora sangue sulle strade della Sardegna durante il weekend appena trascorso. A perdere la vita, ancora una volta, sono dei giovani.

Thomas Frau e Federico Cubeddu, entrambi 19enni, sono morti nella notte di sabato 20 gennaio, in via Vesalio a Cagliari. Entrambi di Quartu Sant’Elena, viaggiavano a bordo di una Peugeot 207 guidata da Thomas, quando lo scontro con un suv Maserati si è rivelato fatale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto estrarre i corpi dagli abitacoli. Per Frau non c'è stato nulla da fare. Inutile anche la corsa disperata per tenere in vita Cubeddu, spirato in ospedale intorno alle 9:30.

L'ultimo saluto a Federico si terrà oggi, lunedì 22 gennaio, alle ore 15, nella parrocchia di San Luca a Margine Rosso. I funerali di Thomas saranno invece domani, martedì 23 gennaio, nella chiesa di Sant'Antonio sempre alle ore 15.

Oltre i due 19enni deceduti a Cagliari, a perdere la vita anche una 37enne di Milis, in provincia di Oristano, Daniela Allegretti.

La donna, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto che è andata a finire contro un albero. Nonostante i tempestivi soccorsi, per la 37enne, di cui non si esclude possa aver avuto un malore, non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Daniela Allegretti era un’artigiana che si occupava della creazione di cestini e di tessitura sarda. Dal suo profilo Instagram, ricco di video e foto inerenti la sua attività, si intuisce quanto l’artigianato fosse sia il suo lavoro che una grande passione.

Daniela lascia la madre e la sorella. Oggi si svolgeranno i funerali della 37enne, alle ore 15:30 presso la parrocchia dei Padri Cappuccini a Oristano. “Per volontà di Daniela, non fiori ma opere di bene a Medici senza Frontiere”, è la scritta sul necrologio nonché appello della famiglia.