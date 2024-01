Quartu, Thomas e Federico: la Sardegna piange altre due giovani vittime

Lo schianto avvenuto ieri notte è costato la vita a due 19enni. Salvo per miracolo un 18enne, sta bene anche il conducente del suv

Di: Redazione Sardegna Live

Ancora sangue nelle strade della Sardegna. Thomas Frau e Federico Cubeddu, due giovani vite spezzate, nella notte di ieri 20 gennaio, in via Vesalio a Cagliari. I due 19enni, entrambi di Quartu Sant’Elena, viaggiavano a bordo di una Peugeot 207 guidata da Thomas, quando lo scontro con un suv Maserati si è rivelato fatale.

LA RICOSTRUZIONE - Intorno alle quattro del mattino, il giovane conducente muore sul colpo, il passeggero si spegne poche ore più tardi in ospedale, dopo essere stato trasferito al Brotzu in gravissime condizioni. Miracolosamente salvo, invece, un terzo occupante, Michele Matteu, 18enne anche lui di Quartu.

Ferito, non gravemente, anche il conducente della Maserati, Alessandro Manunza, titolare di due bar a Monserrato. Secondo quanto appreso finora, l’uomo stava viaggiando verso Terramaini, quando improvvisamente da una curva è sbucata la Peugeot in contromano. L'impatto tra le due auto è stato terribile e non ha lasciato scampo al giovane alla guida e al compagno, seduto a fianco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto estrarre i corpi dagli abitacoli. Per Frau non c'è stato nulla da fare. Inutile anche la corsa disperata per tenere in vita Cubeddu, spirato in ospedale intorno alle 9:30.

Solo ulteriori accertamenti, adesso, scioglieranno i dubbi su quanto accaduto. Nel frattempo la Sardegna piange altre due giovani vittime, e si stringe attorno a due famiglie distrutte dalla scomparsa dei figli, strappati troppo presto alla vita.