Stintino. Pelosa, dal 1° luglio accessi controllati: massimo 1500 persone, 3,50 euro il costo dell'ingresso

Utilizzo gratuito dei servizi igienici e della doccia

Di: Redazione Sardegna Live

Sarà la Vosma di Sassari a gestire per questa estate i servizi di fruizione della spiaggia della Pelosa di Stintino. La cooperativa sassarese si è aggiudicata la gara per l'affidamento della concessione che era stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale il 16 marzo scorso.

La concessione, che a causa dell'emergenza Covid partirà dal 1° luglio per concludersi il 30 settembre, darà alla Vosma la possibilità di acquisire, dietro sottoscrizione di contratto, la disponibilità delle infrastrutture di servizio nel tratto di arenile compreso tra le passerelle realizzate dal Comune.

In quell'area, tra le ore 8 e le ore 18, dovranno essere svolte alcune attività: controllo accessi, prenotazione e pagamento quindi informazione ambientale, sensibilizzazione dell'utenza, servizi alla balneazione, accessibilità per i diversamente abili, gestione dei servizi igienici e delle docce, manutenzione dell'arenile e manutenzione delle infrastrutture esistenti.

Il concessionario dovrà garantire il controllo dell'accesso a numero chiuso - che è stato fissato in 1500 persone - e a pagamento alla spiaggia della Pelosa. La tariffa per l'accesso, intesa come contributo per i costi di manutenzione delle spiagge e del sistema dunale, sarà di 3,50 euro e darà diritto all'utilizzo gratuito dei servizi igienici e della doccia. Saranno esclusi dal pagamento i bambini sino ai 12 anni di età. Per tutti gli altri che non accederanno alla spiaggia, i costi del servizi igienici saranno di 0,50 euro e per le docce di 0,60 euro.

Inoltre, il concessionario dovrà occuparsi di una serie di altre attività. Tra queste il controllo degli accessi con verifica delle avvenute prenotazioni e pagamento tramite strumenti informatici per il rilevamento di QR code o bar-code con presenza di personale qualificato in corrispondenza delle passerelle di accesso all'arenile. Si dovrà provvedere a consegnare al fruitore del servizio un apposito gadget identificativo che inequivocabilmente consenta la corrispondenza della prenotazione alla presenza in spiaggia. Potrà essere un braccialetto contraddistinto da colore o data.

«Il sistema di prenotazione potrà partire nella seconda metà di giugno - fa sapere il responsabile dell'ufficio tecnico 1 del Comune, l'architetto Paolo Greco - e potrà essere fatto attraverso sito web o app accessibile per Pc e smartphone che dovrà essere sviluppato dal concessionario».

«È chiaro che l'emergenza sanitaria Covid ha rallentato la ripartenza anche di questo progetto - aggiunge il sindaco di Stintino Antonio Diana - e a questo si è aggiunta l'incertezza sull'arrivo dei turisti. Ecco perché abbiamo pensato di posticipare l'avvio al primo luglio. Ma non ci facciamo trovare impreparati, soprattutto adesso che, con le nuove disposizioni, si prevedono accessi contingentati alle spiagge e dietro prenotazione.

«Questa situazione - prosegue il primo cittadino - ci consente di partire con l'importante progetto di riduzione del peso antropico sulla spiaggia, di controllare gli accessi, accrescere l'attenzione del pubblico sui comportamenti corretti e sulle buone pratiche per promuoverne l'impegno attivo e costante per preservare e valorizzare la spiaggia della Pelosa».

Al contributo che pagheranno i bagnanti sono associati dei servizi che saranno garantiti dal concessionario. Tra questi la gestione di un info-point, per sensibilizzazione dell'utenza sugli usi corretti della spiaggia. Quindi ancora servizi all'attività balneare come quelli di primo soccorso con personale qualificato, informazioni e ricerca bambini. E ancora, sorveglianza dell'arenile per permettere il libero transito delle persone, pulizia dell'arenile durante la giornata con raccolta differenziata dei rifiuti e conferimento in apposita area, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto idrico di lavapiedi quindi un servizio di accompagnamento per garantire l'accessibilità ai diversamente abili, servizi igienici e docce.

Uno sponsor per sostenere gli interventi della Pelosa. L'Amministrazione comunale cerca sponsor a sostegno degli interventi della Pelosa. Per questo ha pubblicato un avviso finalizzato alla ricezione di offerte di sponsorizzazione concernenti le iniziative di tutela della spiaggia de La Pelosa e finalizzato a conseguire risparmi di spesa. L'avviso è in questi giorni nella home page del sito web ufficiale, www.comune.stintino.ss.it. L'obiettivo è individuare soggetti pubblici o privati che intendano promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione con l'Amministrazione comunale, concorrendo al finanziamento delle iniziative di tutela della spiaggia.

Sono ammesse sponsorizzazioni esclusivamente finanziarie. I potenziali sponsor potranno proporsi per il versamento di una somma di denaro (nel minimo pari a 15.000,00 € oltre Iva di legge) al Comune di Stintino.

I fondi reperiti saranno utilizzati esclusivamente per interventi a tutela della spiaggia de La Pelosa.

Le proposte di sponsorizzazione dovranno pervenire, in lingua italiana, entro le ore 11 del 25 giugno 2020 secondo le modalità riportate nell'avviso pubblicato sul sito istituzionale.