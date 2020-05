Operazione anti-frode della Gdf: sequestrati beni per 3 mln di euro

Frode fiscale internazionale fra Costa Smeralda, Malta ed Emirati Arabi

Di: Redazione Sardegna Live

La Guardia di finanza del Comando provinciale di Sassari ha dato il via all'operazione "All Blacks", nell'ambito della quale sono scattate misure cautelari e sequestri nei confronti di una serie di indagati. Nel mirino dei baschi verdi una frode fiscale internazionale tra la Sardegna, in particolare la Costa Smeralda, Malta e gli Emirati Arabi.

L'altro reato contestato è l'esterovestizione, ovvero la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all'estero, solitamente in un Paese con trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale. Il valore dei beni sequestrati ammonta a oltre 3 milioni di euro.

Sul campo gli uomini del Gruppo di Olbia, intervenuti in seguito alle indagini condotte dal Procuratore Capo Gregorio Capasso con il sostituto Nadia La Femina della Procura della Repubblica di Tempio Pausania.