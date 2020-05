Lega Giovani, striscioni contro il Ministro Azzolina: “Caos e incompetenza assoluta, si faccia un esame di coscienza”

Anche a in città sono apparsi numerosi slogan

Di: Alessandro Congia

“Azzolina si faccia un esame di coscienza. Questo è il messaggio della Lega Giovani per il Ministro dell'istruzione.” A dichiararlo è il Coordinatore federale del movimento giovanile della Lega, On. Luca Toccalini.

“Davanti a decine di scuole di tutta Italia abbiamo appeso degli striscioni per denunciare lo stato di confusione in cui versa la scuola a causa delle evidenti incapacità e dei madornali errori del Ministro Azzolina. La Lega ha provato in tutti modi ad evitare questo caos: sono stati innumerevoli gli emendamenti presentati e le interrogazioni in Parlamento sul tema della didattica a distanza e sull'esame di stato. Tutto puntualmente ignorato dalla maggioranza di Governo e dal Ministro”.

“Abbiamo ricevuto – proseguono Andrea Piras, Coordinatore della Lega Giovani Sardegna, Matteo Milia coordinatore provinciale Lega Giovani Cagliari e Federico Deidda responsabile scuole Lega giovani Sardegna – centinaia di segnalazioni e reclami provenienti dagli studenti di ogni angolo della nostra Regione. Una didattica a distanza attuata senza il minimo coordinamento e una gestione a dir poco imbarazzante degli esami di maturità sono l’emblema del fallimento totale di questo Governo e a farne le spese, tanto per cambiare, sono ancora una volta gli studenti. Mancano poco meno di 4 settimane all’inizio della maturità e pretendiamo che il Ministro Azzolina si scusi per la figuraccia e per il caos generato. Non siamo solo noi a chiederlo, ma milioni di studenti e di famiglie abbandonate da un Governo di dilettanti”.