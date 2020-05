Lacrime per Lena Piga, l’instancabile volontaria del 118 Sos Onlus sconfitta da un maledetto tumore

L’annuncio sui social per la scomparsa della donna molto conosciuta nella cittadina. Alessio Orrù: “Ci lascia un angelo”

Di: Alessandro Congia

La notizia ha lasciato tutti nel dolore, la morte di Lena Piga, sessantenne, scomparsa a causa di un maledetto tumore al polmone, ha lasciato un vuoto incolmabile.

Lei, instancabile lavoratrice e premurosa volontaria da tanti anni nell’Sos Sestu Onlus col servizio 118 in ambulanza, era una donna conosciutissima e molto amata da tutti: “Ci lascia un angelo – commenta in lacrime Alessio Orrù – è stata una persona buona, sempre sorridente e disponibile, non posso ancora crederci”.

Grande dolore e lacrime anche tra i volontari dell'Sos Sestu Onlus che le volevano un bene dell'anima e che ora sono sconvolti dalla brutta notizia: la donna lascia un marito e due figli.