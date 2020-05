Autovelox fisso sulla ss. 131 Dir, ecco da quando entrerà in funzione. VIDEO

Questa mattina è stata effettuata la taratura da parte dei tecnici sulla strumentazione già posizionata da settimane

Di: Alessandro Congia

“Non vogliamo fare ne gli sceriffi e ne tanto meno fare cassa con le multe, ma soltanto sensibilizzare scrupolosamente gli automobilisti ad un uso corretto dei veicoli, delle strade, in particolare questa, abbastanza trafficata, con circa 200 incidenti all’anno e sulla quale transitano circa 30mila veicoli al giorno sia su una corsia e sia sull’altra. La velocità consentita sarà quella degli 80 chilometri orari, l’obiettivo primario è ridurre sensibilmente incidenti ed arrivare alla casistica zero di episodi di sinistri”.

Lo ha detto a chiare lettere e senza tanti giri di parole il Comandante della Polizia Municipale, Marco Cantori, questa mattina, in conferenza stampa insieme all’assessore comunale di Selargius, Gigi Gessa (con deleghe al Traffico e Viabilità).

L’apparecchiatura entrerà in funzione dal 1° giugno 2020, data a partire dalla quale inizierà ufficialmente l’attività di controllo e di sanziona mento per chi non rispetterà il limite di velocità degli 80 Km: chi schiaccerà troppo il pedale sarà multato.

“L’amministrazione di Selargius continua a investire sulla sicurezza”, premette Gigi Gessa, assessore alla Viabilità. Appuntamento al Km 3,300 della 131 dir, dove questa mattina i tecnici hanno effettuato la taratura del nuovo autovelox e alcuni test, in vista dell’entrata in funzione fissata per il primo giugno. “Dopo circa quattro anni dall’inizio del procedimento siamo finalmente arrivati al risultato”, commenta Marco Cantori, comandante della Polizia municipale. Alle spalle un lungo periodo di studio e di analisi di dati impietosi: “A partire dal 2016, quando si è espresso il Comitato regionale dell’incidentalità stradale, abbiamo iniziato a studiare i dati, che hanno dimostrato che anche a livello nazionale si tratta di una delle strade più pericolose”. Trenta mila veicoli di passaggio al giorno - per senso di marcia - e un record di 200 incidenti in un anno, che non hanno lasciato indifferente l’Amministrazione di piazza Cellarium. “Con l’installazione di questo nuovo autovelox portiamo avanti il nostro obiettivo: rendere più si ire possibile le nostre strade”, ribadisce l’Assessore competente che ha portato i saluti del sindaco Gigi Concu assente per impegni istituzionali. “Ovviamente non si tratta di un tentativo di far cassa come già qualcuno ha insinuato, ma un deterrente perché gli automobilisti rispettino i limiti di velocità e capiscano che un atteggiamento irresponsabile alla guida mette in pericolo se stessi e gli altri”, osserva. Sempre in tema di sicurezza stradale è proprio di ieri la determina che vedrà impegnata l’Amministrazione anche sulla rotatoria della strada per Settimo: “Dopo diverse interlocuzioni anche con la Città Metropolitana siamo arrivati a un documento che ci impegnerà a mettere in sicurezza la rotatoria di via del Lavoro, dove abbiamo deciso di posizionare un sistema di segnalazione a led, alimentato dal fotovoltaico, che segnalerà l’intero perimetro garantendo la massima visibilità”. Contemporaneamente proseguono anche gli interventi di realizzazione dei dossi e della segnaletica orizzontale nel centro abitato e nel quartiere di Su Planu.

Il punto

Ecco dove è posizionato l’autovelox, competente, per territorialità appunto, il Comune di Selargius: niente strage di multe, come è stato precisato anche dal sindaco Gigi Concu, ma solo l’obiettivo di impedire che in quella pericolosissima arteria stradale le auto continuino a sfrecciare ad altissima velocità: parliamo della ss. 131 Dir, quella che di fatto dalla rotonda del Brotzu conduce verso Sestu, Elmas ed Assemini per intenderci, denominata come la strada dell’ex inceneritore.

Guardate la video intervista al Comandante Marco Cantori.

Video